На Monterey Car Week представлять найшвидший гіперкар у світі

У серпні американська компанія SSC North America представить найшвидший гіперкар у світі - SSC Tuatara.

Про це повідомляє портал Motor1.

"Розробники (SSC Tuatara - ред.) позиціонують гіперкар як претендента на титул найшвидшого серійного автомобіля у світі: потіснитися доведеться і Bugatti Chiron, і творінням шведської фірми Koenigsegg, і ще безлічі дуже швидких машин", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє портал, в компанії-виробнику SSC North America вже заявили, що представлення передачі відбудеться в рамках Monterey Car Week, в штаті Каліфорнія, в серпні цього року. Також на заході будуть передані ключі першому покупцю гіперкара.

У компанії наголосили, що на доведення проекту Tuatara до "клієнтської" стадії пішло 8 років.

Перший серійний SSC Tuatara / Фото: SSC North America

За інформацією Motor1, у гіперкара і ураганна динаміка: за попередніми даними, 100 км/год автомобіль набере за 2,5 секунди, а 402 метри дрег-стрипа пролетить за 9,75 секунди. Домогтися цього вдалося завдяки вуглепластиковому кузову (він дозволив утримати масу купе в межах 1 250 кг), коефіцієнту аеродинамічного опору 0,279 і, звичайно, монструозному мотору.

Спеціально розроблений 5,9-літровий V8 набирає 1 350 к.с. на звичайному бензині і 1 750 к.с. - на біоетанолі Е85. Працює він в парі з особливою коробкою передач - механічною 7-ступінчастою КПП, у якої є власний комп'ютерний блок управління і здатність змінювати передачі за 100 мілісекунд.