Індійська станція Chandrayaan-2 вийшла на орбіту Місяця
Про це повідомляє India Today.
“ISRO успішно вивела Chandrayaan-2 на місячну орбіту у вівторок вранці, тим самим успішно подолавши перешкоду в другій місії Індії на Місяць”, - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, наступним етапом стане посадка на супутник.
В організації наголосили, що з дня запуску 22 липня корабля GSLV MkIII-M1 всі системи на борту космічного корабля Chandrayaan-2 працюють нормально.
Рідинний двигун космічного корабля працював протягом 1738 секунд, щоб вивести космічний корабель на місячну орбіту.
Наступні маневри на орбіті Місяця заплановані на середу, 21 серпня, між 12:30 та 13:30 за місцевим часом. А вже 7 вересня планується “м’яка посадка” на поверхню Місяця.
Як повідомлялося, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) запустила з острова Шрихарикота міжпланетну станцію Chandrayaan-2 на Місяць.
Фото: ISRO