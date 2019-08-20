Індійська станція Chandrayaan-2 вийшла на орбіту Місяця

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) у вівторок, 20 серпня, успішно вивела автоматичну станцію Chandrayaan-2 на орбіту Місяця.

Про це повідомляє India Today.

“ISRO успішно вивела Chandrayaan-2 на місячну орбіту у вівторок вранці, тим самим успішно подолавши перешкоду в другій місії Індії на Місяць”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, наступним етапом стане посадка на супутник.

В організації наголосили, що з дня запуску 22 липня корабля GSLV MkIII-M1 всі системи на борту космічного корабля Chandrayaan-2 працюють нормально.

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Рідинний двигун космічного корабля працював протягом 1738 секунд, щоб вивести космічний корабель на місячну орбіту.

Наступні маневри на орбіті Місяця заплановані на середу, 21 серпня, між 12:30 та 13:30 за місцевим часом. А вже 7 вересня планується “м’яка посадка” на поверхню Місяця.

Як повідомлялося, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) запустила з острова Шрихарикота міжпланетну станцію Chandrayaan-2 на Місяць.

Фото: ISRO