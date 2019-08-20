Nokia відродить легендарний телефон десятирічної давності

Компанія HMD Global планує перевипустити розкладний телефон Nokia 2720, який вперше показали публіці в 2009 році.

Новинку можуть показати на виставці IFA 2019 в Берліні, повідомляє НВ з посиланням на Nokia Power User.

Телефон з кодовим номером Nokia TA-1170 з’явився в базі даних китайського агентства зв’язку CCC. Гаджет також пройшов сертифікацію в Таїланді. Джерела запевняють, що цим гаджетом може бути модель Nokia 2720 2019 з підтримкою 4G.

Джерело також вказує на те, що мобільний телефон отримає підтримку двох SIM-карт, а його анонс відбудеться вже скоро. Продавати Nokia 2720 (2019) будуть за ціною близько 100 євро.