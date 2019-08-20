Британські науковці успішно застосували екстазі для лікування алкоголізму

У Великій Британії дослідники виявили ефективність невеликих доз психотропної сполуки MDMA, більш відомої як екстазі, для безпечного лікування алкоголізму.

Про це повідомляє The Guardian.

«Дослідники з Бристоля, що на південному заході Великої Британії, уперше вивчили застосування невеликих доз MDMA (напівсинтетична психоактивна сполука, широко відома під сленговою назвою «екстазі» - ред.) у лікуванні алкоголізму і заявили про безпечність такої терапії», - йдеться в повідомленні.

Науковці дійшли висновку, що застосування цієї речовини разом із психотерапією ефективніше за інші методи лікуванні алкогольної залежності. Уточнюється, що серед добровольців майже не було рецидивів, також не спостерігалося шкідливого впливу на психіку або фізичний стан.

У тестуванні нового методу взяли участь 11 добровольців. За їхнім здоров'ям спостерігали протягом 9 місяців. За цей час залежність повернулася до однієї особи, п'ятеро стали непитущими, а решта подеколи випивають, але не доходять до стадії алкоголізму.

Дослідники пояснюють такі результати тим, що найчастіше коріння алкоголізму - це психологічні травми та страхи, і MDMA в поєднанні з психотерапією допомагає пацієнтам з ними впоратися.

Як відомо, лікування алкоголізму традиційними методами часто не дозволяє уникнути рецидивів. Всупереч старанням лікарів, 89% п’яниць повертаються до шкідливої ​​звички протягом трьох років після позбавлення від залежності. Зокрема, у Великій Британії вісім із десяти алкоголіків не виліковуються остаточно.