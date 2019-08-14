В Австралії вилучили партію екстазі на $61 мільйон

Поліція в австралійському штаті Квінсленд конфіскувала партію екстазі вартістю близько 61 мільйона доларів США.

Про це повідомляє BBC із посиланням на місцевих правоохоронців.

“Вартість конфіскованих наркотиків у штаті Квінсленд становить близько 61 мільйона доларів США”, - йдеться у повідомленні.

За даними правоохоронців, усього в партії наркотиків може знаходитись близько 12 мільйонів капсул екстазі.

Зазначається, що в результаті операції також було затримано шістьох осіб, серед яких четверо громадян Великої Британії.

Місцеві поліцейські назвали виявлену партію наркотиків третьою за величиною конфіскованою партією екстазі в історії Австралії.

Як повідомлялося 8 червня, правоохоронці Австралії вилучили найбільшу в історії країни партію метамфетаміну вартістю 840 мільйонів доларів США.

Фото: QUEENSLAND POLICE