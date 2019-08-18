Японія закупить у США 42 винищувачі-невидимки F-35В

Міністерство оборони Японії прийняло рішення придбати у США 42 найсучасніші винищувачі F-35В, оснащені стелс-технологією.

Про це повідомляє NHK.

"Завершуючи процес відбору, який стартував у березні, міністерство оборони оголосило про своє рішення придбати в американської корпорації Lockheed Martin 42 винищувачі F-35В. Вартість одного такого винищувача становить близько 130 млн доларів", - йдеться в повідомленні.

Як зазначається, винищувачі цього типу з укороченим зльотом і вертикальною посадкою наділені передовими характеристиками. Зокрема, вони оснащені стелс-технологією.

Міноборони Японії також заявило про плани модернізувати есмінець "Ідзумо" з метою перетворити його на авіаносець для винищувачів F-35B.

Фото: lockheedmartin.com