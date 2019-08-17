Китай запустив комерційну ракету
"Нова китайська ракета-носій Smart Dragon-1 (SD-1), призначена для комерційного використання, здійснила перший політ у суботу, відправивши три супутники на заплановану орбіту", - йдеться у повідомленні.
Нова серія Dragon, на відміну від ракет-носіїв родини "Long March", розроблялася з комерційною метою для задоволення попиту на ринку невеликих комерційних супутників.
Ракета SD-1 загальною довжиною 19,5 метрів, діаметром 1,2 метра та злітною вагою близько 23,1 тонни є малою ракетою твердопаливного носія, здатною доправляти 200 кг корисних вантажів на сонячну синхронну орбіту на висоті 500 км.
ℹ：https://t.co/wwQ2JtQD7R pic.twitter.com/6TcPceZo1y— LaunchStuff (@LaunchStuff) August 17, 2019
"Вона має найвищу ефективність перенесення серед поточних комерційних ракет на твердому паливі в Китаї", - сказав технічний керівник проекту SD-1 Гонг Мін.
ℹ：https://t.co/S39gqeN82y pic.twitter.com/i7b4g0UafB— LaunchStuff (@LaunchStuff) August 17, 2019
На розробку SD-1 пішло менше 18 місяців, що є найкоротшим періодом для розробки нового типу ракети-носія в історії Китаю.