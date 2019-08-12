До Землі наближається астероїд, більший за піраміду Хеопса
Укрінформ
Національне космічне агентство США (NASA) попередило про наближення до Землі астероїда, який за своїми розмірами більший за єгипетську піраміду Хеопса.
Про це повідомляє Express.
«NASA відстежує астероїд розміром з піраміду Хеопса, який рухається зі швидкістю 29 тис. миль/год (46,7 тис. км/год – ред.)», - йдеться у повідомленні.
Як зазначається, астероїд, який отримав назву 2019 OU1, має висоту 160 м, що більше за знамениту єгипетську піраміду на 20 м.
Згідно з даними Центру досліджень навколоземних об'єктів NASA (CNEOS), 28 серпня астероїд наблизиться до Землі в 40 разів ближче, ніж найближча сусідка планети - Венера.
Раніше повідомлялося, що менше, ніж через десять років, 15 квітня 2029 року астероїд Апофіс пролетить повз землю, ледь не зачепивши її.