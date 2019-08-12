Компанія Huawei презентувала розумний екран Honor

Китайська компанія Huawei вперше показала публіці операційний інтерфейс системи HarmonyOS.

Про це інформує Сіньхуа.

"На конференції Huawei Developer Conference-2019, що проходить в місті Дунгуань (провінція Гуандун), компанія представила розумний екран Honor (Honor smart screen) - перший у світі термінальний пристрій, що працює на операційній системі з відкритим вихідним кодом HarmonyOS", - ідеться в повідомленні.

Тобто компанія вперше показала публіці операційний інтерфейс презентованої днями системи HarmonyOS.

За словами Чжао Міна, одного з керівників компанії Huawei, який курирує бренд Honor, 55-дюймовий безрамковий розумний екран оснащено інтелектуальним чіпом Honghu 818 і обладнано спливаючою селфі-камерою.

"Ми посідаємо провідну позицію у сфері багатозадачності завдяки використанню чотириядерних процесорів і графічних процесорів у структурі екрана, оскільки алгоритми визначають якість зображення", - цитує фахівця Сіньхуа.

Головний виконавчий директор споживчого бізнесу Huawei Юй Чендун підкреслив, що HarmonyOS буде сумісна з іншими системами, такими як Linux, Unix, Android.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei представила власну операційну систему - HarmonyOS, яка може замінити Android від Google, якщо у цьому буде потреба.

За словами розробників, ця операційна система може працювати як на смартфонах, так і на "розумних" телевізорах та інших пристроях.