Компанія Huawei презентувала розумний екран Honor

Компанія Huawei презентувала розумний екран Honor

Укрінформ
Китайська компанія Huawei вперше показала публіці операційний інтерфейс системи HarmonyOS.

Про це інформує Сіньхуа.

"На конференції Huawei Developer Conference-2019, що проходить в місті Дунгуань (провінція Гуандун), компанія представила розумний екран Honor (Honor smart screen) - перший у світі термінальний пристрій, що працює на операційній системі з відкритим вихідним кодом HarmonyOS", - ідеться в повідомленні. 

Тобто компанія вперше показала публіці операційний інтерфейс презентованої днями системи HarmonyOS.

За словами Чжао Міна, одного з керівників компанії Huawei, який курирує бренд Honor, 55-дюймовий безрамковий розумний екран оснащено інтелектуальним чіпом Honghu 818 і обладнано спливаючою селфі-камерою.

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"Ми посідаємо провідну позицію у сфері багатозадачності завдяки використанню чотириядерних процесорів і графічних процесорів у структурі екрана, оскільки алгоритми визначають якість зображення", - цитує фахівця Сіньхуа.

Головний виконавчий директор споживчого бізнесу Huawei Юй Чендун підкреслив, що HarmonyOS буде сумісна з іншими системами, такими як Linux, Unix, Android.

Як повідомляв Укрінформ, китайська компанія Huawei представила власну операційну систему - HarmonyOS, яка може замінити Android від Google, якщо у цьому буде потреба.

За словами розробників, ця операційна система може працювати як на смартфонах, так і на "розумних" телевізорах та інших пристроях.

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