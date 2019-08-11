Huawei анонсував сервіс, що допоможе орієнтуватися

Компанія Huawei під час своєї щорічної конференції для розробників, на якій представляють нові апаратні і програмні рішення, анонсувала новий інтеграційний сервіс доповненої реальності Сyberverse.

Про це повідомляє сайт iTechua.com.

"Даний сервіс допоможе звичайним користувачам краще орієнтуватися в будь-якому місці і дізнаватися детальну інформацію про навколишній простір. Користувачі зможуть отримувати голографічну карту місцевості, а також максимально повну візуальну інформацію про конкретний об’єкт", - йдеться у повідомленні.

Користувачі зможуть сканувати місця, приміщення і об’єкти, зберігаючи інформацію про них в Сyberverse, а інша людина, використовуючи звичайний смартфон, зможе отримати збережену іншим користувачем візуальну інформацію про той чи інший об’єкт.

У ході презентації Сyberverse компанія Huawei показала, як людина наводить камеру смартфона на будівлю, після чого отримує всю інформацію про приміщення, включаючи вільні номери, виходи і входи, місця для відпочинку і так далі.

Сyberverse зможе використовуватися як на вулиці, так і всередині приміщень. У кафе, ресторанах, магазинах та інших закладах не потрібно буде меню або прайс-лист — всю необхідну інформацію можна буде побачити на своєму смартфоні завдяки Сyberverse.

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Ключовими особливостями Сyberverse є отримання даних від багатьох джерел, дуже простий в опануванні комплект розробників, канал зв’язку з рекламодавцями, можливість поповнювати бібліотеку тривимірних моделей і розмічати простір з допомогою власного смартфона.

За планом Huawei, перші п’ять AR-просторів Cyberverse з’являться вже в четвертому кварталі цього року, а вже через рік таких просторів буде більше 1000.