Huawei представив власну операційну систему

Китайська компанія Huawei представила власну операційну систему - HarmonyOS, яка може замінити операційну систему Google — Android, якщо в цьому буде необхідність.

Про це повідомляє Independent із посиланням на керівника департаменту із роботи з клієнтами компанії Річарда Ю.

“Huawei представила власну операційну систему HarmonyOS, яка може негайно замінити Android, якщо в цьому буде необхідність”, - йдеться у повідомленні.

За словами Ю, власна операційна система може працювати як на смартфонах, так і на “розумних” телевізорах та інших пристроях.

Як підкреслив керівник департаменту з роботи з клієнтами компанії Huawei, саме можливість HarmonyOS працювати на різних платформах і пристроях відрізняє її від операційної системи Google - Android.

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Зазначається, що нині в смартфонах Huawei працює саме Android, проте на тлі торговельної суперечки між США й Китаєм китайська компанія була змушена “на всяк випадок” розробити власну операційну систему.

Як повідомлялося, в адміністрації президента США Дональда Трампа заборонили відомствам закуповувати обладнання у 5 китайських фірм - Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua та Hytera.