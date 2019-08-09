Huawei представив власну операційну систему
Про це повідомляє Independent із посиланням на керівника департаменту із роботи з клієнтами компанії Річарда Ю.
“Huawei представила власну операційну систему HarmonyOS, яка може негайно замінити Android, якщо в цьому буде необхідність”, - йдеться у повідомленні.
За словами Ю, власна операційна система може працювати як на смартфонах, так і на “розумних” телевізорах та інших пристроях.
Як підкреслив керівник департаменту з роботи з клієнтами компанії Huawei, саме можливість HarmonyOS працювати на різних платформах і пристроях відрізняє її від операційної системи Google - Android.
Зазначається, що нині в смартфонах Huawei працює саме Android, проте на тлі торговельної суперечки між США й Китаєм китайська компанія була змушена “на всяк випадок” розробити власну операційну систему.
Як повідомлялося, в адміністрації президента США Дональда Трампа заборонили відомствам закуповувати обладнання у 5 китайських фірм - Huawei, ZTE, Hikvision, Dahua та Hytera.