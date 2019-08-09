Білий дім переніс видачу ліцензій для роботи з Huawei
Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з питанням.
«Білий дім відкладає рішення щодо ліцензій, необхідних американським компаніям для ведення бізнесу з Huawei, після того, як Китай заявив, що припиняє закупівлю американських сільськогосподарських товарів», - йдеться у публікації.
Американський бізнес потребує спеціальної ліцензії на поставку товарів Huawei після того, як міністерство торгівлі США внесло в травні Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці.
Як повідомлялося, компанію звинувачують, зокрема, в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану всупереч санкціям проти цієї країни. Дії американського уряду призвели до того, що багато IT-компаній припинили співпрацю з китайським концерном.