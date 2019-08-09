Білий дім переніс видачу ліцензій для роботи з Huawei

Адміністрація президента США відклала на невизначений термін видачу ліцензій американським компаніям, які хочуть працювати з обладнанням китайської компанії Huawei.

Про це повідомляє Bloomberg з посиланням на джерела, ознайомлені з питанням.

«Білий дім відкладає рішення щодо ліцензій, необхідних американським компаніям для ведення бізнесу з Huawei, після того, як Китай заявив, що припиняє закупівлю американських сільськогосподарських товарів», - йдеться у публікації.

Американський бізнес потребує спеціальної ліцензії на поставку товарів Huawei після того, як міністерство торгівлі США внесло в травні Huawei в чорний список через загрозу національній безпеці.

Як повідомлялося, компанію звинувачують, зокрема, в крадіжці технологій, шпигунстві і продажу американських комплектуючих до Ірану всупереч санкціям проти цієї країни. Дії американського уряду призвели до того, що багато IT-компаній припинили співпрацю з китайським концерном.