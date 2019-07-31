Канада хоче від США роз'яснень щодо загроз з боку Huawei

“Зважаючи на той час, що залишився до оголошення виборів, малоймовірно, що це рішення буде ухвалено до голосування”, - сказав Гудейл.

Він додав, що Канада потребує більше інформації від США стосовно можливих загроз Huawei національній безпеці. Міністр натякнув, що американські застороги можуть бути пов’язані переважно із політичною ситуацією. “Час від часу високопоставлені американські чиновники висловлюють думку, що це може бути вирішено у контексті торгівельних перемовин. <...> Тому я ще раз звертаюся до США: нам потрібна ясність стосовно вашої позиції”, - зазначив Гудейл.

За його словами, до того часу “приймати конкретні рішення щодо Huawei було б неправильним”.

Уповноважені органи Канади вже тривалий час вивчають доцільність допуску Huawei до конкурсу на створення інфраструктури 5G через побоювання, що Huawei може бути використаний Пекіном для здійснення шпигунської діяльності.

В самій компанії неодноразово наголошували, що китайська влада не має жодного впливу на прийняття рішень у Huawei.

Раніше Huawei була витіснена з американського ринку, а уряди Австралії та Нової Зеландії заборонили їй будувати мережі 5G.

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На початку року посол Китаю у Канаді пригрозив Оттаві наслідками у разі заборони Huawei брати участь у розбудові інфраструктури 5G в країні.

Відносини між державами суттєво погіршилися, коли наприкінці 2018-ого у аеропорту Ванкувера було затримано фінансового директора Huawei Менг Ванжу, яку у США підозрюють в порушенні санкцій проти Ірану. З того часу Китай затримав двох громадян Канади і змінив вирок ще одному раніше засудженому канадцеві з 15 років позбавлення волі на страту.