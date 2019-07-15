Huawei зареєстрував у Європі власну ОС Harmony

Китайська компанія Huawei зареєструвала в Офісі з інтелектуальної власності ЄС назву власної операційної системи - Harmony.

Про це повідомляє портал TechRadar.

“Huawei зареєстрував в Офісі з інтелектуальної власності ЄС назву власної операційної системи — Harmony”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що раніше вже повідомлялося про інші ймовірні назви операційної системи китайської компанії, а саме Hongmeng та Ark.

Ймовірно Huawei використовуватиме різні назви в різних регіонах, якщо їм буде відключений доступ до інших європейських систем Android та Windows.

Раніше ЗМІ повідомили, що китайська компанія Huawei може представити власну операційну систему в третьому кварталі 2019 року.

Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Як зазначалося раніше, американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

29 червня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію в американських компаній.