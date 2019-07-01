У Білому домі спростували "амністію" Huawei

Міністерство торгівлі США тимчасово надасть компанії Huawei лише ряд додаткових ліцензій на постачання товарів загального призначення.

Як інформує Deutsche Welle, про це заявив голова Національної економічної ради Білого дому Лоуренс Кудлоу

“Заява президента США Дональда Трампа, зроблена ним за підсумками переговорів з главою КНР Сі Цзіньпіном на саміті G20, про дозвіл китайському телекомунікаційного концерну Huawei знову купувати американську продукцію не є "цілковитою амністією", - наводить агентство слова Кудлоу.

Зазначається, що таким чином чиновник прокоментував виступи низки сенаторів, які заявили про рішучість домогтися відновлення всіх санкцій проти китайського концерну.

"Міністерство торгівлі США тимчасово надасть ряд додаткових ліцензій на постачання товарів загального призначення. Ми не вважаємо, що ці випадки зачіпають національну безпеку США", - запевнив Кудлоу.

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Як повідомляв Укрінформ, Дональд Трамп заявив, що дозволить Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію в американських компаній.

Про це він сказав на прес-конференції після переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном під час саміту G20.

“Американські компанії можуть продавати своє обладнання Huawei. Ми говоримо про обладнання, щодо якого немає великої проблеми з національною безпекою", - підкреслив президент США.