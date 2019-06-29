Трамп пообіцяв розблокувати поставки для Huawei

Президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію у американських компаній.

Про це Трамп заявив на прес-конференції після переговорів з президентом Китаю Сі Цзіньпіном на полях саміту Великої двадцятки, повідомляє Bloomberg.

«Американські компанії можуть продавати своє обладнання Huawei. Ми говоримо про обладнання, в питанні з яким немає великої проблеми з національною безпекою», - сказав президент.

Як повідомлялося, 16 травня Президент США Дональд Трамп підписав указ про оголошення надзвичайної ситуації у сфері комунікацій США, щоб обмежити можливу загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. У зв'язку з цим Міністерство торгівлі внесло китайську компанію Huawei до «чорного списку», фактично заборонивши продаж або передачу технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту. Huawei неодноразово заперечувала, що вона контролюється китайським урядом, військовими або спецслужбами. Компанія подала позов проти уряду США у зв'язку зі встановленими обмеженнями.