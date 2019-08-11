LG готує смартфон подвійного складання

Всесвітня організація інтелектуальної власності (World Intellectual Property Organization, WIPO) оприлюднила патентну документацію на LG-смартфон із цікавою конструкцією.

Йдеться про апарат подвійного складання Z-Fold, повідомляє portaltele.com.ua.

У закритому стані пристрій буде псхожий на традиційні апарати в моноблочному корпусі.

Водночас патентні ілюстрації говорять про досить велику товщину.

Конструкція передбачає наявність двох екранів — звичайного і гнучкого. Перший розташовується у фронтальній частині смартфона, а другий — ховається всередині корпусу, коли апарат складений.

Як уточнює ресурс LetsGoDigital, розкривши дві половинки корпусу як книгу, користувач отримає доступ до великого гнучкого дисплея. Додатково можна буде на 180 градусів повернути фронтальний екран. У результаті корисна площа дисплея збільшиться втричі.

Читайте також: Опублікований рейтинг смартфонів із найбільш плавним інтерфейсом

Зображення говорять про наявність подвійної основної камери. Водночас в апарата немає видимих роз'ємів (гнізда для навушників і USB-порт), фронтальної камери та дактилоскопічного сканера.

Найімовірніше, вважають експерти, наразі смартфон Z-Fold залишиться «паперової» розробкою. Але не виключено, що деякі із запропонованих конструктивних рішень у перспективі будуть реалізовані у комерційних пристроях.