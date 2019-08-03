Опублікований рейтинг смартфонів із найбільш плавним інтерфейсом

Китайський розробник Master Lu, відомий за однойменним бенчмарком, опублікував рейтинг смартфонів із найбільш плавним для користувача інтерфейсом.

При складанні рейтингу виставлявся загальний бал, сформований на підставі швидкості копіювання інформації, часу реакції на натискання, часу завантаження веб-сторінок, чуйності різних додатків в ході звичайного використання, а також інших факторів.

У результаті розробники постаралися оцінити оптимізацію і плавність інтерфейсу сучасних смартфонів.

У трійку смартфонів-лідерів станом на кінець липня входять Huawei Mate 20 X 5G, нещодавно анонсований Asus ROG Gaming Phone 2 і ZTE Axon 10 Pro 5G. Вони побудовані на різних однокристальних системах: Kirin 980, Snapdragon 855 Plus, Snapdragon 855 відповідно.

Також серед лідерів опинилися Honor 9X Pro, Vivo iQOO Neo, Honor 9X, Huawei Nova 5i Pro, Lenovo Z6, Vivo Y7s, Xiaomi Mi CC9 Meitu Custom Edition, Xiaomi Mi CC9, Samsung Galaxy A80 і Xiaomi Mi CC9e.