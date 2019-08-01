Новий iPhone отримає підтримку стилуса — аналітики

Новий смартфон компанії Apple iPhone 11 матиме підтримку стилуса Apple Pencil.

Про це повідомляє портал GSMArena з посиланням на аналітиків Citi Research.

“В iPhone 11 ймовірно з'явиться нова й несподівана функція. Новий iPhone матиме підтримку Apple Pencil”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з самого початку існування Apple Pencil, стилус завжди використовувався на iPads. Проте, ймовірно в компанії вирішили змінити цю традицію.

Також у нових смартфонах моделі iPhone 11 повинні з'явитися екрани, які нині вбудовані в моделях Phone XS, XS Max та XR. Новий iPhone може отримати більші батареї та три задні камери на двох дорожчих моделях.

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При цьому передня камера може мати 10 мегапікселів, а задні 14.

Як повідомлялося, американська компанія Apple випустить у 2020 році три моделі iPhone, які підтримуватимуть зв'язок 5G.