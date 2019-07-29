Apple може випустити три нові моделі iPhone з підтримкою 5G

Американська компанія Apple випустить у 2020 році три моделі iPhone, які підтримуватимуть зв'язок 5G.

Про це повідомляє портал MacRumors з посиланням на аналітика Мінг-Чі Куо.

“Три iPhone, запуски яких очікуються у 2020 році, підтримуватимуть 5G”, - йдеться у повідомленні.

Раніше Куо стверджував, що тільки два з трьох iPhone будуть мати доступ до зв'язку п'ятого покоління.

Однак нині він вважає, що всім моделям необхідний доступ до 5G, аби краще конкурувати зі смартфонами з системою Android, які також матимуть доступ до 5G.

За словами аналітика, після того як компанія минулого тижня викупила частку бізнесу Intel з виробництва 5G-модемів, в Apple буде більше ресурсів для розробки 5G-iPhone.

Як повідомлялося, до кінця 2022 року на світові ринки надійде в цілому 1,9 млрд телефонів із підтримкою 5G, а протягом 2023 року їх виробництво досягне 800 млн штук або 51,4% від обсягу поставок усіх смартфонів у світі.