Apple може викупити частину Intel з виробництва 5G-модемів

Американська компанія Apple може бути близькою до укладення угоди щодо купівлі виробництва мобільних модемів Intel.

Про це повідомляє The Verge з посиланням на The Wall Street Journal.

"Apple може бути близькою до укладення угоди щодо купівлі виробництва мобільних модемів Intel. Про саму угоду можуть оголосити вже наступного тижня", - йдеться у повідомленні.

Купівля частини бізнесу Intel, включаючи портфель патентів та ключових співробітників, оцінюється в 1 мільярд доларів або навіть більше.

Зазначається, що в квітні Intel офіційно заявила про вихід із бізнесу мобільних модемів (чіпи з інтегрованими модемами 5G) після того, як Apple несподівано досягла угоди з Qualcomm, в результаті якого смартфони американської компанії знов будуть комплектуватися модемами від Qualcomm.

Тоді гендиректор Intel Боб Сван повідомив, що без Apple в якості клієнта компанії не буде сенсу продовжувати власне виробництво.

За даними Bloomberg, в Apple в свою чергу вважали, що Intel не зможе зробити вчасно модем 5G для iPhone до представлення смартфонів 5G.