В Apple Watch знайшли "шпигунську" вразливість

Компанія Apple відключила сервер, який відповідає за роботу програми «Рація» (Walkie-talkie) на годиннику Apple Watch через уразливість, що дозволяє прослуховувати користувачів без їх відома.

Як пише Медуза, в Apple обіцяють відновити роботу програми найближчим часом. Додаток запрацює після того, як буде виправлена вразливість.

В Apple зазначили, що не знають, чи встиг хтось скористатися уразливістю для прослуховування користувачів.

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Додаток «Рація» додали в Apple Watch разом з релізом операційної системи watchOS 5. Програма дозволяє обмінюватися короткими аудіоповідомленнями.