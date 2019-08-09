Стала відома дата запуску ракети «Союз МС-15» з українськими комплектуючими
Укрінформ
Остання ракета-носій «Союз МС-15», яка має в собі українські комплектуючі, буде запущена з космодрому Байконур 25 вересня цього року.
Про це повідомляється на сайті Spacefacts із посиланням на розклад польотів NASA
«Остання ракета-носій «Союз» з українською системою управління, за допомогою якої до Міжнародної космічної станції відправлять пілотований корабель "Союз МС-15", стартує з Байконура 25 вересня», - йдеться в повідомленні.
Слід підкреслити, що на цій ракеті встановлено систему управління українського виробництва.
Як відомо, до екіпажу «Союзу МС-15» входять астронавт NASA Джессіка Меїр, космонавт Роскосмосу Олег Скрипочка і космонавт ОАЕ Хаззаа аль-Мансурі.