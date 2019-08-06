Hyundai представила свій перший автомобіль із сонячним дахом

Hyundai Motor Company представила свій перший автомобіль з сонячним дахом - Sonata Hybrid.

Про це повідомляє Engadget.

“Минулої осені компанія Hyundai розкрила плани обладнати свої автомобілі сонячними панелями. Тепер її перший автомобіль, обладнаний сонячним дахом, готовий. Новий Sonata Hybrid тепер доступний у Кореї, і скоро повинен з’явитися в Північній Америці”, - йдеться у повідомленні.

Про плани Hyundai з продажу гібридного автомобіля в Європі поки не повідомляється.

Hyundai сподівається, що подібна технологія може допомогти підвищити ефективність використання палива і скоротити викиди CO2.

Очікується, що сонячні панелі будуть заряджати від 30 до 60 відсотків батареї на день. З шістьма годинами щоденної зарядки теоретично це може збільшити дальність поїздки водіїв на додаткові 1300 км на рік.

Як повідомляє видання, це не є величезним поліпшенням, але воно показує, що сонячні дахи мають потенціал для підвищення ефективності гібридів і електромобілів. Це також доказ того, що сонячні панелі на даху можуть бути не тільки в експериментальних транспортних засобів.

Фото: Hyundai