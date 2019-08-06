Hyundai представила свій перший автомобіль із сонячним дахом
Про це повідомляє Engadget.
“Минулої осені компанія Hyundai розкрила плани обладнати свої автомобілі сонячними панелями. Тепер її перший автомобіль, обладнаний сонячним дахом, готовий. Новий Sonata Hybrid тепер доступний у Кореї, і скоро повинен з’явитися в Північній Америці”, - йдеться у повідомленні.
Про плани Hyundai з продажу гібридного автомобіля в Європі поки не повідомляється.
Hyundai сподівається, що подібна технологія може допомогти підвищити ефективність використання палива і скоротити викиди CO2.
Очікується, що сонячні панелі будуть заряджати від 30 до 60 відсотків батареї на день. З шістьма годинами щоденної зарядки теоретично це може збільшити дальність поїздки водіїв на додаткові 1300 км на рік.
Як повідомляє видання, це не є величезним поліпшенням, але воно показує, що сонячні дахи мають потенціал для підвищення ефективності гібридів і електромобілів. Це також доказ того, що сонячні панелі на даху можуть бути не тільки в експериментальних транспортних засобів.
Фото: Hyundai