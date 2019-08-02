З центру Чумацького Шляху вилетіла зірка з рекордною швидкістю

Астрономи побачили нову зірку головної послідовності - найшвидшу з коли-небудь виявлених в Чумацькому Шляху.

Про це повідомляє Naked science.

"Нову зірку астрономи виявили випадково. Вони проводили дослідження, спрямоване на спостереження зірок в зоряних потоках - структурах, які складаються з зоряних скупчень і карликових галактик, що обертаються навколо Чумацького Шляху. Проєкт називається S5, і одним з його завдань був пошук зірок з високими швидкостями руху", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що астрономам вдалося виявити одну з таких зірок: вона рухалася зі швидкістю 1700 кілометрів на секунду. Для порівняння, наша планета обертається навколо Сонця зі швидкістю 30 км/с.

"Зірка, названа S5-HVS1, відносно молода - їй 500 мільйонів років. Її маса перевищує сонячну майже у 2,5 раза. S5-HVS1 - це зірка головної послідовності спектрального класу A, як відомі вченим Сіріус А, Альтаїр і Вега. Згідно з розрахунками траєкторії, ця зірка вилетіла з центру Чумацького Шляху приблизно 4,8 мільйона років тому", - додають вчені.

За словами науковців, енергії, яка знадобилася, щоб запустити S5-HVS1 в простір, досить, щоб прискорити Землю до 99,7 відсотка від швидкості світла.