У китайській газеті запрацював “робот-журналіст”

Китайська газета China Science Daily використовує програмне забезпечення, яке може автоматично генерувати новини у сфері науки й техніки.

Про це повідомляє Xinhua.

“China Science Daily заявила про використання програмного забезпечення, яке може автоматично генерувати новини про останні винаходи у світі з провідних світових наукових журналів”, - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, над розробкою “наукового кореспондента” Сяоке протягом шести місяців трудилися працівники газети разом із дослідниками з Пекінського університету.

За словами розробників, Сяоке за допомогою алгоритмів самостійно створив уже понад 200 новин на базі статей з таких англомовних наукових журналів, таких як Science, Nature, Cell та New England Journal of Medicine.

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Утім, перед публікацією автоматично згенерованих новин група науковців перевірятиме зміст матеріалу та доповнюватиме його у разі необхідності.

На думку заступника головного редактора China Science Daily Чжан Мінгвея, завдяки їхньому винаходу китайські дослідники матимуть швидкий доступ до публікацій у найвідоміших наукових часописах світу.

Фото ілюстративне, techapeek.com