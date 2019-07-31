У Китаї випробували дрон на сонячній енергії

У Китаї безпілотник на сонячній енергії завершив свій перший політ.

Про це повідомляє Сіньхуа з посиланням на виробника безпілотника - компанію OXAI Aircraft Co., Ltd.

"Розроблений у Китаї безпілотний літальний апарат на сонячній енергії "Моцзи-2" успішно завершив перший політ", - йдеться у повідомленні.

Як повідомили в компанії, політ був проведений ще 27 липня в аеропорту повіту Децин провінції Чжецзян, на сході Китаю.

Сам літаючий апарат, який спроєктований з розмахом крил 15 метрів і працює виключно на сонячній енергії, може літати на максимальній висоті 8000 метрів над землею. Він також здатний летіти на низькій швидкості до 12 годин в нічний час після заряджання на сонці протягом восьми годин, повідомили в компанії.

Наголошується, що "Моцзи-2", як очікується, використовуватиметься для ліквідації наслідків стихійних лих, рекогносцування та зв'язку.

Читайте також: Американська компанія хоче доставляти посилки дронами вночі

Генеральний директор OXAI Aircraft Co., Ltd. Мао Іцин повідомив, що компанія планує працювати з постачальниками послуг 5G для подальшого розширення сфер застосування літального апарату.

Фото: news. cn