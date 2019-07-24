Американська компанія хоче доставляти посилки дронами вночі

Американська компанія UPS, що спеціалізується на експрес-доставці, попросила у Федерального управління цивільної авіації США дозвіл на доставку пакунків дронами вночі.

Про це повідомляє The Verge.

“UPS просить дозволу у федерального уряду на операції розширеної мережі комерційних дронів у Сполучених Штатах”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє The Verge, відповідний сертифікат, який повинно видати Федеральне управління цивільної авіації США, дозволить компанії доставляти пакунки в населених пунктах вночі та на великі відстані.

Зазначається, що такі польоти дуже обмежені у США та вимагають попереднього узгодження від органів влади.

Як зауважує портал, нині UPS має невеликий досвід з доставки пакунків.

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Так, компанія доставляла медикаменти у штаті Північна Кароліна у ході пілотної програми та надсилала зразки крові у віддалені міста в Руанді.

У самій компанії очікують отримати необхідний дозвіл вже цього року.