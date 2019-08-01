Астрономи знайшли першу потенційно населену планету

Астрономи виявили першу потенційно населену планету - "суперземлю" за межами нашої Сонячної системи.

Про це повідомляє Phys.org.

«Це захоплююче, оскільки це перша в історії людства суперземля, яка знаходиться поблизу», - сказала Ліза Калтенеггер, доцент астрономії, директор Корнелловского інституту Карла Сагана.

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Екзопланета GJ 357 d знаходиться на відстань 31 світлового року від Землі. Її було виявлено на початку 2019 року завдяки Транзитному супутнику для дослідження екзопланет (TESS) НАSА &. Астрономи помітили планету на тлі диска батьківської зірки. Її віднесли до класу суперземель, які значно перевищують нашу планету за своєю масою.

За словами дослідників, за своїми показниками екзопланета може мати звичні для нас форми життя, оскільки головною її відмінністю є щільна атмосфера, яка могла сприяти появі живих організмів.