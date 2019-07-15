NASA показало у ролику більше 4000 відкритих людством екзопланет

За 30 років людство виявило понад 4000 екзопланет, і, щоб відзначити цю віху, у NASA створили карту, яка робить ці відкриття максимально наочними.

Про це повідомляє Naked Science.

Нагадаємо, екзопланетами називають планети, що знаходяться поза Сонячною системою. Перші з таких об'єктів вчені виявили наприкінці 1980-х. А станом на липень 2019 астрономи достовірно підтвердили існування 4098 екзопланет в 3054 планетних системах.

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Наразі дослідники вважають, що в Чумацькому Шляху міститься більше 100 екзопланет, багато з них можуть бути «землеподібними». Є шанси, що якась частина може бути придатною для життя, проте поки з упевненістю говорити про це досить складно.