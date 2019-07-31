Індія і Японія планують спільну місію на Місяць

Японське агентство з освоєння аерокосмічного простору і Індійська організація космічних досліджень обговорюють спільну місію, щоб відправити зонд на Місяць.

Про це повідомив генеральний секретар кабінету міністрів Есіхіде Суга, передає NHK.

За його словами, космічні агентства двох країн зараз ведуть переговори, щоб розглянути можливість відряджання місячного зонда на південний полюс.

"Космічні агентства Японії та Індії у 2017 році домовилися про співпрацю для відправки безпілотного зонда на Місяць приблизно в першій половині 2020 року", - йдеться в повідомленні.

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За словами Суга, багато країн сьогодні залучені в дослідження Місяця та програми з вивчення Марса. Він додав, що для Японії важливо розвивати технології, необхідні для вивчення Місяця, спільно з бізнесом.

Як повідомляв Укрінформ, індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) запустила з острова Шрихарикоти міжпланетну станцію Chandrayaan-2 на Місяць.