Хакери атакували банк у США - понад 100 мільйонів постраждалих
Про це повідомляє Голос Америки.
"Десятий за розміром капіталу банк у США Capital One став жертвою атаки хакерів. Зловмисники вкрали особисту інформацію понад 100 мільйонів людей, котрі мали рахунки або кредити в банку", - йдеться у повідомленні.
Зазначається, що фінустанова дізналась про це 19 липня, але повідомила тільки через півтора тижня, коли ФБР заарештувало в Сіетлі підозрювану Пейдж Томпсон.
Раніше вона розробляла програмне забезпечення у компанії Amazon Web Services, що змагається за контракт у розмірі $10 мільярдів на створення "хмарного" сервісу для Пентагону. Банк уже позивається проти Томпсон у суді.
Окрім американців, від хакерської атаки потерпіли канадські вкладники банку.
Зловмисники вкрали інформацію про дати народження, доходи, номери банківських рахунків і карток, а також номери соціального страхування.
У Capital One переконують, що ці дані не встигли використати зі злочинною метою. Банк обіцяє посилити заходи із кібербезпеки і витратити на це додатково $100-150 мільйонів.
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