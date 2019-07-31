Хакери атакували банк у США - понад 100 мільйонів постраждалих

Через хакерську атаку на американський банк Capital One потерпіло понад 100 мільйонів осіб - їхні особисті дані викрали.

Про це повідомляє Голос Америки.

"Десятий за розміром капіталу банк у США Capital One став жертвою атаки хакерів. Зловмисники вкрали особисту інформацію понад 100 мільйонів людей, котрі мали рахунки або кредити в банку", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що фінустанова дізналась про це 19 липня, але повідомила тільки через півтора тижня, коли ФБР заарештувало в Сіетлі підозрювану Пейдж Томпсон.

Раніше вона розробляла програмне забезпечення у компанії Amazon Web Services, що змагається за контракт у розмірі $10 мільярдів на створення "хмарного" сервісу для Пентагону. Банк уже позивається проти Томпсон у суді.

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Окрім американців, від хакерської атаки потерпіли канадські вкладники банку.

Зловмисники вкрали інформацію про дати народження, доходи, номери банківських рахунків і карток, а також номери соціального страхування.

У Capital One переконують, що ці дані не встигли використати зі злочинною метою. Банк обіцяє посилити заходи із кібербезпеки і витратити на це додатково $100-150 мільйонів.

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