Кондиціонер на спині: японці представили компактний пристрій охолодження
Про це повідомляє ЛІГА. Tech.
“Пристрій можна помістити у спеціальну кишеню на футболці, що знаходиться на спині. Девайс зможе охолоджувати або зігрівати носія, а керувати ним можна через спеціальний додаток для iOS та Android”, - йдеться у повідомленні.
Створенням пристрою займалися фахівці з компанії Sony. Компактний кондиціонер отримав назву Reon Pocket, його вага становить всього 85 грамів.
Очікується, що пристрій матиме ручний та автоматичний режими роботи.
Зарядка Reon Pocket триватиме близько двох годин, а використовувати його можна протягом доби. Кондиціонер здатен зменшити температуру тіла на 13 градусів, а збільшити - на 8.
Користувачі зможуть вибрати між кількома варіантами. Базовий комплект, що складається з футболки та пристрою, обійдеться в $104.
Поки у продажу девайса немає, кошти на його виробництво збираються за допомогою краудфандингової платформи. Якщо процес виявиться успішним, Reon Pocket побачить світ у 2020 році.
Фото: First Flight JP