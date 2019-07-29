Кондиціонер на спині: японці представили компактний пристрій охолодження

В Японії представили компактний кондиціонер, який можна покласти до кишені спеціальної футболки.

Про це повідомляє ЛІГА. Tech.

“Пристрій можна помістити у спеціальну кишеню на футболці, що знаходиться на спині. Девайс зможе охолоджувати або зігрівати носія, а керувати ним можна через спеціальний додаток для iOS та Android”, - йдеться у повідомленні.

Створенням пристрою займалися фахівці з компанії Sony. Компактний кондиціонер отримав назву Reon Pocket, його вага становить всього 85 грамів.

Очікується, що пристрій матиме ручний та автоматичний режими роботи.

Зарядка Reon Pocket триватиме близько двох годин, а використовувати його можна протягом доби. Кондиціонер здатен зменшити температуру тіла на 13 градусів, а збільшити - на 8.

Користувачі зможуть вибрати між кількома варіантами. Базовий комплект, що складається з футболки та пристрою, обійдеться в $104.

Поки у продажу девайса немає, кошти на його виробництво збираються за допомогою краудфандингової платформи. Якщо процес виявиться успішним, Reon Pocket побачить світ у 2020 році.

Фото: First Flight JP