В Японії дозволили вирощувати ембріони тварин з людськими клітинами
Про це повідомляє Popular Mechanics.
Зазначається, що біолог Хіроміцу Накаучі хоче створити людську підшлункову залозу у гризунів, таких як щурі та миші. Його дослідницька група планує створити тварин з органами з людських клітин, які можна було б пересаджувати людям.
«Нарешті, ми можемо почати серйозні дослідження в цій галузі після 10 років підготовки. Ми не чекаємо негайного створення людських органів, але це дає нам змогу просувати наші дослідження, базуючись на ноу-хау, накопичених нами на даний момент», - зазначив він.
Спочатку група дослідників проєкту планують вирощувати ембріони мишей двотижневого віку. Після цього вони перейдуть на ембріони щурів, збільшивши їм термін життя до 15 днів, а потім хочуть отримати дозвіл на вирощування ембріонів свиней 70-денного віку.
Раніше таких експериментів не проводили в Японії. Розширені урядом керівні принципи дають змогу проводити дослідження тільки за умови вжиття всіх заходів для запобігання народження істоти з людською складовою.
Фото: BELMONTE LAB