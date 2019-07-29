В Японії дозволили вирощувати ембріони тварин з людськими клітинами

Уряд Японії вирішив надати підтримку вченому, який працює над створенням ембріонів тварин, що містять клітини людини.

Про це повідомляє Popular Mechanics.

Зазначається, що біолог Хіроміцу Накаучі хоче створити людську підшлункову залозу у гризунів, таких як щурі та миші. Його дослідницька група планує створити тварин з органами з людських клітин, які можна було б пересаджувати людям.

«Нарешті, ми можемо почати серйозні дослідження в цій галузі після 10 років підготовки. Ми не чекаємо негайного створення людських органів, але це дає нам змогу просувати наші дослідження, базуючись на ноу-хау, накопичених нами на даний момент», - зазначив він.

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Спочатку група дослідників проєкту планують вирощувати ембріони мишей двотижневого віку. Після цього вони перейдуть на ембріони щурів, збільшивши їм термін життя до 15 днів, а потім хочуть отримати дозвіл на вирощування ембріонів свиней 70-денного віку.

Раніше таких експериментів не проводили в Японії. Розширені урядом керівні принципи дають змогу проводити дослідження тільки за умови вжиття всіх заходів для запобігання народження істоти з людською складовою.

Фото: BELMONTE LAB