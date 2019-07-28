Вчені виявили джерело материнського інстинкту

Вчені з Університету штату Луїзіана заявили, що їм вдалося виявити джерело материнського інстинкту.

Про це повідомляє Дзеркало тижня.

"Виявилося, що клітини, що відповідають за материнську поведінку, зустрічаються лише у особин жіночої статі", - йдеться у повідомленні.

Як зазначається, під час дослідження вчені провели спостереження за двома групами мишей: в першу увійшли тільки особини чоловічої статі, а в другу – тільки жіночої. В результаті дослідники виявили в мозку самок мишей групу клітин, яка активується тільки при участі окситоцину, що відомий як "гормон любові" і відіграє важливу роль в регуляції поведінки, зокрема й материнської. При цьому у самців такої активності клітин не спостерігалося.

Рецептори окситоцину, як виявилося, містяться в області мозку, що відповідає за так звану материнську поведінку. Більш того, зазначають біологи, експресія рецепторів окситоцину в цих клітинах спостерігається виключно тоді, коли там присутній і естроген — жіночий статевий гормон. Отже, ці клітини беруть участь у стимулюванні "материнського інстинкту".

Вчені вважають, що їхнє відкриття може бути універсальним для всіх ссавців.