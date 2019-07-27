Вчені створили роботів, які можуть рухатися всередині людського організму

Науковці з Каліфорнійського технологічного інституту створили “роботизовані системи”, здатні рухатися всередині організму за допомогою зовнішнього керування.

Про це повідомляє hromadske.

“Роботи можуть доставляти ліки і проводити хірургічні операції там, куди не мають доступу лікарі. Це дозволяє наблизитися до ідеї нанороботів, що зможуть лікувати хвороби зсередини, в тому числі онкозахворювання”, - йдеться у повідомленні.

У звіті ScienceRobotic зазначається, що ці роботи — мікроскопічні сфери з металевого магнію, покриті тонкими шарами золота і парілену (полімер, стійкий до перетравлення).

Повідомляється, що вчені додали мікророботам шар ліків між мікросферою та шаром парілену.

На цьому етапі розробки роботи можуть переносити ліки, але ще не мають здатності доставляти їх у потрібне місце.

“Дослідники використовували фотоакустичну комп'ютерну томографію, яка залучає імпульси інфрачервоного лазерного світла для аналізу внутрішнього середовища організму”, - повідомляє видання.

Це дозволило розробникам контролювати рух роботів організмом і стежити за ними.

Фото: robotics.sciencemag.org