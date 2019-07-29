У NASA сказали, чому на Землі почастішали землетруси

Віддалення Місяця від Землі уповільнює обертання нашої планети, що призводить до більш сильних і частих землетрусів.

Про це заявив Метью Фанк з Лабораторії реактивного руху NASA, передає Daily Express.

«Гравітація Місяця створює приливні хвилі на Землі. Ці хвилі намагаються обертатися з тією ж швидкістю, що і решта планети. По мірі того, як вона рухається попереду Місяця, супутник намагається відтягнути нас назад. Це і уповільнює обертання Землі», - пояснив учений.

За словами фахівців, зараз Місяць віддаляється від Землі на чотири сантиметри щорічно. Як наслідок, уповільнення швидкості обертання Землі може привести до більш сильних землетрусів.

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Вчені з Університету Колорадо в Боулдері і Ребекка Бендик з Університету Монтани в Мізуле вивчили історію землетрусів магнітудою 7 і більше, що сталися починаючи з 1900 року. В результаті вони виявили, що з початку XX століття було близько п'яти періодів, під час яких планета переживала від 25 до 30 сильних землетрусів щорічно. Як виявилося, саме в ці періоди швидкість обертання Землі знижувалася.