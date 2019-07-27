У серії землетрусів на Філіппінах загинули восьмеро людей

У результаті серії землетрусів у філіппінській провінції Батанес загинуло вісім осіб, близько 60 осіб постраждало.

Про це повідомляє AFP.

«Вісім осіб загинуло і десятки отримали поранення в результаті серії землетрусів, що сталися на островах у північній частині Філіппін», - йдеться в повідомленні.

Поранення отримали близько 60 осіб.

Ведуться пошуково-рятувальні роботи.

Землетруси сталися в провінції Батанес, групі малонаселених острівців на північ від найбільшого в країні острова Лусон. У результаті було зруйновано церкви, житлові будинки та інші будівлі.

За даними Геологічної служби США, найсильніші з підземних поштовхів - магнітудою 5,4 і 5,9 - сталися з розривом у кілька годин один від одного. Багато жителів ще спали, коли близько 4:15 ранку стався перший землетрус, а через чотири години - другий, сильніший. Після цього було ще щонайменше три слабших поштовхи.

Фото: twitter.com/philredcross