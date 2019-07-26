Американці успішно запустили вантажний супутник до МКС

Компанія SpaceX зі США здійснила успішний запуск ракетоносія Falcon 9 з вантажним супутником Dragon на Міжнародну космічну станцію.

Запуск відбувся в четвер, близько 18-ї години за місцевим часом з мису Канаверал (штат Флорида), повідомляє власний кореспондент Укрінформу.

Це вже 18-й запуск вантажного корабля до МКС, який здійснюється американською компанією SpaceX. Цього разу супутник має доставити 5 тис. фунтів (2,27 тонни) корисного вантажу для екіпажу, в тому числі провізію та матеріали для наукових експериментів.

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На зворотному шляху супутник Dragon буде наповнений близько 1,5 т використаного вантажу, який має згоріти під час приземлення в атмосфері Землі над Тихим океаном.

Фото: NASA