NASA повідомило про втрату зв'язку з HD-камерами на МКС
Укрінформ
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.
Наземні комп'ютери більше не отримують інформацію, йдеться в повідомленні.
«Команда інженерів вивчає інформацію про стан HDEV, щоб визначити, що могло статися»,— розповіли в управлінні.
NASA пообіцяло надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться.