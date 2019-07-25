NASA повідомило про втрату зв'язку з HD-камерами на МКС

NASA повідомило про втрату зв'язку з HD-камерами на МКС

Укрінформ
Національне управління з аеронавтики і дослідження космічного простору (NASA) заявило, що камери високого розширення для спостереження за Землею (комплекс HDEV), встановлені на Міжнародній космічній станції, перестали передавати дані.

Наземні комп'ютери більше не отримують інформацію, йдеться в повідомленні.

«Команда інженерів вивчає інформацію про стан HDEV, щоб визначити, що могло статися»,— розповіли в управлінні.

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NASA пообіцяло надати додаткову інформацію, як тільки вона з'явиться.

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