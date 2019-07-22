NASA відправить астронавтів на Місяць і «залишить їх там»

NASA відправить астронавтів на Місяць і «залишить їх там»

Укрінформ
Віце-президент США Майкл Пенс заявив, що в 2024 році США відправлять астронавтів на Місяць і "залишить їх там" на деякий час.

Про це повідомляє CBS.

«На цей раз, коли ми полетимо на Місяць, ми не здійснимо візит — ми залишимося на ній», — сказав він. Він зазначив, що отриманий при цьому досвід в подальшому допоможе у відправці людини на Марс.

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Він висловив упевненість, що США зможуть здійснити висадку людини на червону планету ще під час його життя.

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