Facebook заплатить $5 мільярдів штрафу через витік даних до Cambridge Analytica
Про це повідомляє CNN з посиланням на американське відомство.
“У середу Федеральна торгова комісія повідомила про угоду з Facebook щодо виплати штрафу на суму 5 мільярдів доларів. Таким чином завершуються розслідування регулятора щодо того, як соцмережа втратила великий масив персональних даних (до Cambridge Analytica — ред.) та неправильно комунікувала зі своїми користувачами”, - йдеться у повідомленні.
Як повідомляє CNN, для американського регулятора це є найбільший в історії виписаний штраф, а для Facebook сума прибутків одного місяця.
За словами голови Комісії Джозефа Саймонса, їх рішення змусить соцмережу повністю змінити свою політику щодо поводження з персональними даними користувачів і зменшить імовірність повторних порушень.
Зазначається, що укладання угоди збіглося із посиленням закликів у США до більшої прозорості й відповідності з боку технологічних компаній у поводженні з персональними даними користувачів.
Як повідомлялося, в березні 2018 року навколо Facebook зчинився скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток у соцмережі збирала дані користувачів.
Передбачалося, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США у 2016 році та референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн користувачів соцмережі.
Член британського парламенту від консерваторів Даміан Коллінс вважає, що викраденими з Facebook даними користувалася Росія.