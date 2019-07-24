Facebook заплатить $5 мільярдів штрафу через витік даних до Cambridge Analytica

Американська компанія Facebook досягла згоди з Федеральною торговою комісією США щодо виплати штрафу у 5 мільярдів доларів через витік даних користувачів до британської фірми Cambridge Analytica.

Про це повідомляє CNN з посиланням на американське відомство.

“У середу Федеральна торгова комісія повідомила про угоду з Facebook щодо виплати штрафу на суму 5 мільярдів доларів. Таким чином завершуються розслідування регулятора щодо того, як соцмережа втратила великий масив персональних даних (до Cambridge Analytica — ред.) та неправильно комунікувала зі своїми користувачами”, - йдеться у повідомленні.

Як повідомляє CNN, для американського регулятора це є найбільший в історії виписаний штраф, а для Facebook сума прибутків одного місяця.

За словами голови Комісії Джозефа Саймонса, їх рішення змусить соцмережу повністю змінити свою політику щодо поводження з персональними даними користувачів і зменшить імовірність повторних порушень.

Зазначається, що укладання угоди збіглося із посиленням закликів у США до більшої прозорості й відповідності з боку технологічних компаній у поводженні з персональними даними користувачів.

Як повідомлялося, в березні 2018 року навколо Facebook зчинився скандал, коли стало відомо, що компанія Cambridge Analytica через свій додаток у соцмережі збирала дані користувачів.

Передбачалося, що ці дані могли бути використані під час виборчої кампанії в США у 2016 році та референдуму про вихід Великої Британії з Євросоюзу. Cambridge Analytica могла отримати дані загалом 87 млн користувачів соцмережі.

Член британського парламенту від консерваторів Даміан Коллінс вважає, що викраденими з Facebook даними користувалася Росія.