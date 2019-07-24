У США почалося масштабне розслідування проти Facebook, Google і Amazon - ЗМІ

Міністерство юстиції США почало розслідування проти відомих технологічних компаній через можливе обмеження конкуренції в галузі.

Про це повідомляє BBC.

"Мін’юст США анонсував розслідування проти відомих онлайн платформ через можливе обмеження конкуренції", - йдеться у повідомленні.

У відомстві не назвали, які компанії попали в поле зору правоохоронців, проте ймовірно йдеться про такі платформи як Facebook, Google, Amazon та Apple.

Як повідомляє BBC, Мін’юст США має великі повноваження для розслідування проти компаній, які ймовірно порушують антимонопольне законодавство, та навіть може вимагати "подрібнення" компаній, що мають домінуючі позиції в галузі.

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Зазначається, що паралельне розслідування ведеться у Федеральній торговій комісії та в кількох європейських відомствах.

Тільки минулого місяця повідомлялося, що Мін’юст США готується до початку розслідування проти Google, аби встановити чи порушувала компанія антимонопольне законодавство.