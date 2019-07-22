Індія запустила другу місію на Місяць

Індійська організація космічних досліджень і розробок (ISRO) запустила з острова Шрихарикоти міжпланетну станцію Chandrayaan-2 на Місяць.

Про це повідомляє сама організація у Twitter.

“(Ракету - ред.) GSLVMkIII-M1 запустили з Шрихарикоти разом із Chandrayaan-2”, - пише ISRO.

Раніше повідомлялося, що запуск Chandrayaan-2 у понеділок, 15 липня, був зупинений за 56 хвилин до старту, коли фахівці виявили технічні неполадки.

Як повідомляв Укрінформ, перша індійська місячна місія Chandrayaan-1 відбулась у 2008 році. Тоді приземлення на поверхні Місяця не сталося, проте було проведено перший та найбільш детальний пошук води на супутнику Землі.

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Chandrayaan-2 буде вже другою індійською місячною місією. Її вартість становить 150 мільйонів доларів, а мета – приземлитися на південному полюсі Місяця (вперше в історії). У разі успіху Індія стане четвертою країною, що змогла здійснити посадку на Місяці – після США, СРСР та КНР.

Фото: ISRO