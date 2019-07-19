Провал власної ОС: Huawei продовжить використовувати Android

Операційна система Hongmeng китайської компанії Huawei не призначена для смартфонів.

Про це заявила віце-президент компанії Катрін Чен, повідомляє китайське державне інформаційне агентство Xinhua.

“Операційна система Hongmeng (від Huawei — ред.) не призначена для смартфонів, і в компанії мають намір продовжити використовувати ОС Android від Google для смартфонів”, - йдеться у повідомленні.

За словами Чен, нещодавно марка Hongmeng була запатентована, однак тільки для промислового використання.

Вона зауважила, що ОС для смартфонів має зазвичай десять мільйонів прописаних кодів, однак у Hongmeng прописані тільки сотні тисяч таких кодів.

Раніше ЗМІ повідомили, що китайська компанія Huawei може представити власну операційну систему в третьому кварталі 2019 року.

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Як повідомлялося, у середині травня президент США Дональд Трамп увів надзвичайний стан у сфері комунікацій, щоб обмежити загрозу з боку Китаю та інших країн у вигляді крадіжки технологій, промислового шпигунства та інших викликів. При цьому китайська компанія Huawei потрапила до "чорного списку" через підозри у промисловому шпигунстві й передачі інформації китайському уряду. Такий крок означає фактичну заборону продажу чи передачі технологій американського виробництва китайському телекомунікаційному гіганту.

Як зазначалося раніше, американська компанія Google закрила для Huawei доступ до оновлень Android.

29 червня президент США Дональд Трамп заявив, що дозволить компанії Huawei Technologies Co. закуповувати продукцію в американських компаній.