Росія ще раз оштрафувала Google за відмову фільтрувати трафік

Роскомнагляд виписав штраф компанії Google за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.

Про це йдеться в повідомленні відомства, пише "Інтерфакс".

"Роскомнагляд виписав штраф на 700 тисяч рублів компанії Google за відмову фільтрувати пошукову видачу відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Роскомнагляд попереджав про штраф ще на початку липня. Зараз у відомстві прийшли до висновку, що в пошуковій видачі як і раніше залишається більше третини заборонених посилань.

Це вже другий штраф Google в Росії за відмову фільтрувати пошукову видачу. Перший раз компанію оштрафували торік у грудні на 500 тисяч рублів. Після цього в лютому Google видалив зі своєї пошукової видачі понад 70% посилань, що містяться в реєстрі. У квітні глава Роскомнагляду Олександр Жаров заявив, що компанія видаляє 80% посилань на незаконний контент, і висловив переконання, що відомство доб'ється 100-відсоткової фільтрації.

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У грудні в Роскомнагляді заявляли, що в разі, якщо Google продовжить ігнорувати його вимоги, відомство домагатиметься внесення поправок в закон про інформацію, які дозволять заблокувати пошуковик у Росії. На даний момент таке блокування законодавством РФ не передбачене.