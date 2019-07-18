Росія ще раз оштрафувала Google за відмову фільтрувати трафік

Росія ще раз оштрафувала Google за відмову фільтрувати трафік

Укрінформ
Роскомнагляд виписав штраф компанії Google за відмову фільтрувати результати пошукових запитів відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації.

Про це йдеться в повідомленні відомства, пише "Інтерфакс".

"Роскомнагляд виписав штраф на 700 тисяч рублів компанії Google за відмову фільтрувати пошукову видачу відповідно до реєстру забороненої в РФ інформації", - йдеться в повідомленні.

Зазначається, що Роскомнагляд попереджав про штраф ще на початку липня. Зараз у відомстві прийшли до висновку, що в пошуковій видачі як і раніше залишається більше третини заборонених посилань.

Це вже другий штраф Google в Росії за відмову фільтрувати пошукову видачу. Перший раз компанію оштрафували торік у грудні на 500 тисяч рублів. Після цього в лютому Google видалив зі своєї пошукової видачі понад 70% посилань, що містяться в реєстрі. У квітні глава Роскомнагляду Олександр Жаров заявив, що компанія видаляє 80% посилань на незаконний контент, і висловив переконання, що відомство доб'ється 100-відсоткової фільтрації.

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У грудні в Роскомнагляді заявляли, що в разі, якщо Google продовжить ігнорувати його вимоги, відомство домагатиметься внесення поправок в закон про інформацію, які дозволять заблокувати пошуковик у Росії. На даний момент таке блокування законодавством РФ не передбачене.

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