Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon

Європейська Комісія розпочала формальне розслідування, метою якого є з’ясувати, чи використовувала Amazon доступ до бази даних незалежних торговельних представників, які здійснювали продажі на її платформі, порушуючи правила ЄС щодо конкуренції.

Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.

«Європейські споживачі дедалі більше здійснюють покупки он-лайн. Електронна комерція призвела до зростання конкуренції між торгівцями та запропонувала більше вибору за кращою ціною. Ми маємо переконатися, що великі он-лайн платформи не знищують ці переваги через неконкурентну поведінку. У цьому контексті я прийняла рішення дуже уважно розглянути ділову практику Amazon, зокрема, в контексті подвійної ролі цієї платформи як ринкового місця та як торгівця, щоб оцінити відповідність такої ролі правилам конкуренції в ЄС», - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестайгер (Margrethe Vestager).

Причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність на цій платформі за участю незалежних торгівців. На підставі попередньої інформації, яка є у розпорядженні Єврокомісії, Амазон може використовувати у власних інтересах чутливу конкурентну інформацію про торгівців, про продукцію, яку вони пропонують, про обсяги та умови продажу на ринковому місці тощо.

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Як зазначається у повідомленні, Єврокомісія проводитиме це поглиблене розслідування з наданням пріоритету.