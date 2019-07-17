Єврокомісія почала розслідування щодо Amazon
Відповідне повідомлення оприлюднене на сайті Європейської Комісії.
«Європейські споживачі дедалі більше здійснюють покупки он-лайн. Електронна комерція призвела до зростання конкуренції між торгівцями та запропонувала більше вибору за кращою ціною. Ми маємо переконатися, що великі он-лайн платформи не знищують ці переваги через неконкурентну поведінку. У цьому контексті я прийняла рішення дуже уважно розглянути ділову практику Amazon, зокрема, в контексті подвійної ролі цієї платформи як ринкового місця та як торгівця, щоб оцінити відповідність такої ролі правилам конкуренції в ЄС», - зауважила з цього приводу Єврокомісар з питань конкуренції Маргрете Вестайгер (Margrethe Vestager).
Причиною розслідування стала практика Amazon збирати дані про активність на цій платформі за участю незалежних торгівців. На підставі попередньої інформації, яка є у розпорядженні Єврокомісії, Амазон може використовувати у власних інтересах чутливу конкурентну інформацію про торгівців, про продукцію, яку вони пропонують, про обсяги та умови продажу на ринковому місці тощо.
Як зазначається у повідомленні, Єврокомісія проводитиме це поглиблене розслідування з наданням пріоритету.