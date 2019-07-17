Британія розробляє лазерну зброю

Міністерство оборони Великої Британії працює над розробкою лазерної й радіочастотної зброї.

Про це йдеться у пресрелізі британського уряду.

“Міністерство оборони (Великої Британії — ред.) розробляє лазерну й радіочастотну зброю, яка має потенціал зробити революцію на полі бою”, - йдеться у пресрелізі.

Як повідомили в Міноборони, зброя нового покоління працюватиме виключно на електроенергії без використання патронів.

Натомість саму ж зброю можна буде заряджати автомобільними двигунами або генераторами, таким чином зменшивши операційні видатки й розширивши її можливості на передовій.

Зазначається, що лазерну зброю, яка стрілятиме променями, можна буде використовувати для знищення дронів й ворожих ракет, а радіочастотна зброя виводитиме з ладу комп'ютери й електротехніку противників.

Перше тестування високотехнологічної зброї очікуються у 2023 році як на кораблях ВМС Британії, так і в армії.

У Міноборони вважають, що зброя нового покоління може потрапити на передову впродовж 10 років.

Фото: gov.uk/government