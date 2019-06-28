Лазер "навчили" розпізнавати людей за серцебиттям

«Пентагон розробив лазер, який може визначати людей - на відстані - за серцебиттям», - йдеться у повідомленні.

Технологія, відома як Jetson, використовує інфрачервоний лазер для визначення поверхневого руху шкіри, викликаного серцебиттям. Технологія працює на відстані 200 метрів навіть крізь легкий одяг. У нормальних умовах точність ідентифікації перевищує 95%.

Серцебиття людини є унікальним, і, на відміну від облич і відбитків пальців, його ніяк не можна змінити. Однак у технології є свої слабкі місця: теплий одяг є для Jetson непереборною перешкодою. До того ж, на збір даних для аналізу необхідно близько 30 секунд, протягом яких людина повинна бути порівняно нерухомою. Крім цього, для розпізнавання має бути зразок «кардіовідбитку», тобто розпізнати людину програма зможе тільки в тому разі, якщо стукіт його серця вже є в базі даних.