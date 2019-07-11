Рада ухвалила закон про зарядні станції для електрокарів

Верховна Рада ухвалила закон "Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо створення доступу до інфраструктури зарядних станцій для електромобілів" (10405).

Закон підтримали 233 народні депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Він (закон - ред.) дуже простий і дає запровадити зелені номери для електрокарів, врегулювати питання обладнання місць для паркування, зарядки електромобілів та питання безперешкодного доступу електрокарів до зарядних станцій", - розповів член фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, презентуючи законопроєкт.

Як ідеться в пояснювальній записці, закон дозволить забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, надати доступ до зарядних станцій для електромобілів, удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, збільшити завантаженість роботи діючих зарядних станцій для електромобілів і створити більше можливостей для подальшої розбудови інфраструктури та мережі зарядних станцій для електромобілів.