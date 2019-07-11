Рада ухвалила закон про зарядні станції для електрокарів
Закон підтримали 233 народні депутати при мінімально необхідних 226, повідомляє кореспондент Укрінформу.
"Він (закон - ред.) дуже простий і дає запровадити зелені номери для електрокарів, врегулювати питання обладнання місць для паркування, зарядки електромобілів та питання безперешкодного доступу електрокарів до зарядних станцій", - розповів член фракції "Батьківщина" Олексій Рябчин, презентуючи законопроєкт.
Як ідеться в пояснювальній записці, закон дозволить забезпечити захист прав водіїв транспортних засобів, оснащених електричними двигунами, надати доступ до зарядних станцій для електромобілів, удосконалити та наблизити до європейських стандартів відносини у сфері забезпечення безпеки дорожнього руху, збільшити завантаженість роботи діючих зарядних станцій для електромобілів і створити більше можливостей для подальшої розбудови інфраструктури та мережі зарядних станцій для електромобілів.